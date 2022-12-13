Москва, 13 декабря, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Страны Запада используют бот-фермы НАТО в целях пропаганды антироссийской повестки. Об этом 13 декабря заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM IT

«Ведется комплексная работа по распространению в интернете антироссийского дискурса. США и, в частности, Британия используют в этих целях бот-фермы НАТО и собственные сетки лидеров общественного мнения, которые координируют свою русофобскую деятельность в режиме реального времени», — сказала Захарова в видеообращении к участникам IV Форума по цифровой дипломатии в Самаре.

Также Захарова отметила, что на цели «информационного противоборства с Россией» в США выделяется более 420 миллионов долларов.

Как передает ИА REGNUM, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявляла о том, что Виктор Бут стал символом юридического беспорядка, который чинят США в отношении российских граждан.