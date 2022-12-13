Красногорск, 13 декабря, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура России оспаривает отказ арбитража Московской области снять обременение с национализированных три года назад активов парк-отеля «Дракино» — гостиницы «Полёт», ресторана и двух земельных участков, предназначенных для курортной деятельности. Ранее первая инстанция отказалась признать отсутствующим у «Промсвязьбанка», выдавшего кредит предыдущим владельцам, права залога (ипотеки) на эти активы. Генпрокуратура РФ, не согласившись с вердиктом, обратилась с апелляционной жалобой, дата слушания по которой пока не назначена, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

В карточке дела 12 декабря 2022 года появилась запись о подаче Генеральной прокуратурой РФ апелляционной жалобы на решение арбитража Подмосковья.

В основе спора лежало решение Красногорского городского суда Московской области, которым 8 апреля 2019 года по иску замгенпрокурора РФ к 16 гражданам и 20 компаниям в доход государства были обращены четыре объекта в районе д. Дракино Серпуховского района Московской области — двухэтажное нежилое здание гостиницы «Полёт» общей площадью 1 189,9 кв. м, ресторан общей площадью 766,5 кв. м, два участка общей площадью 4061 кв. м и 3 022 кв. м.

Напомним, изъятие парк-отеля «Дракино» в пользу государства проходило в рамках уголовного преследования экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна. Фамилия Шестун в вышеуказанном деле от 2019 года дважды фигурировала в числе ответчиков. В материалах арбитражного спора также уточнялось, что решением Красногорского суда было «установлено, что имущество приобреталось ответчиками с использованием денежных средств в период, в котором ответчики активно содействовали Шестуну А. В. в легализации доходов, полученных из незаконных источников».

После переоформления активов на Росимущество выяснилось, что они обременены залогом по договору кредитования от 2016 года, заключённому прежними собственниками с ПАО «Промсвязьбанк». Попытка снять обременение через суд не удалась.

Представитель ПСБ заявил, что в период, когда кредит одобрялся, банк не мог знать сведений «криминального характера» в отношении фигурантов, а, выдавая кредит, ПАО «не знало и не могло знать о возможности обращения взыскания заложенного имущества в доход государства». Аргументы ответчика суд посчитал более весомыми и отказал Росимуществу в снятии обременения. Этот вердикт и обжалует Генпрокуратура РФ, участвовавшая в споре третьим лицом.