Москва, 13 декабря, 2022, 10:59 — ИА Регнум. В России необходимо разработать механизмы, которые помогут сделать науку популярной и доступной среди молодёжи. Такое поручение по итогам встречи с историками и представителями традиционных религий России, состоявшейся 4 ноября, дал президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Наука

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«[…] разработать механизмы популяризации в молодёжной среде современных научных знаний, прежде всего связанных с историей России», ― говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Заняться этим поручено правительству РФ совместно с Российской академией наук при участии ассоциации «Российское историческое общество», Российского военно-исторического общества, а также Российского общества «Знание».

Доклада о проделанной работе глава государства ждёт до 15 мая 2023 года. Ответственные за исполнение ― премьер-министр России Михаил Мишустин, президент РАН Геннадий Красников, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, помощник президента Владимир Мединский и гендиректор Российского общества «Знание» Максим Древаль.