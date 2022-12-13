Вашингтон, 13 декабря, 2022, 10:57 — ИА Регнум. На сегодняшний день запасы боеприпасов и запасных частей для систем противовоздушной обороны (ПВО) С-300 и зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Бук», которые используют боевики режима Киева, заканчиваются, а новые приобрести невозможно. Об этом 13 декабря сообщает газета Financial Times.

TSgt Michael Holzworth Боеприпасы

«Боеприпасы и запчасти для С-300 и «Буков», являющихся основой противовоздушной обороны Украины, истощаются», — говорится в публикации.

Также указывается, что представитель ВВС киевского режима Юрий Игнат рассказал, что боевики ВСУ запускают по одной российской ракете из своих «устаревающих комплексов» С-300 и «Бук» по две ракеты для увеличения шансов на её перехват.

При этом уточняется, что закупка новых ракет для производящихся в России С-300 и «Буков» невозможна, а на мировом рынке их оказалось тяжело найти, кроме ранее полученной Киевом от Словакии партии.

Кроме того, напоминается, что ранее ВСУ получили от западных стран 30 зенитных самоходных установок Gepard и несколько современных систем ПВО IRIS-T и ЗРК NASAMS, однако, как считает Игнат, из-за истощения запасов киевскому режиму необходимы «сотни» единиц таких комплексов.

«У нас нет другого выбора, кроме как перейти на эти виды оружия, поскольку советское оружие 70-х и 80-х годов… устарело, и враг истощает его каждый день», — пояснил он.

В то же время подчёркивается, что у России, несмотря на военные действия, имеется обширный арсенал баллистических ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевский режим получил от французского правительства шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1.