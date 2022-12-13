Анкара, 13 декабря, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Газовый трубопровод «Турецкий поток» работает на максимальной стопроцентной мощности. Об этом 13 декабря сообщает министр энергетики Турции Фатих Донмез.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

«Турецкий поток» сейчас остается единственным маршрутом бесперебойных поставок российского газа на европейский рынок. Это газопровод из России в Турцию через Черное море проектной мощностью 31,5 миллиарда кубометров газа в год», — цитирует Донмеза издание Sabah.

Также министр энергетики добавил, что газовый трубопровод на данный момент работает на «стопроцентной мощности».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Министерстве иностранных дел России возлагают надежду на создание газового хаба в Турции.