Минск, 13 декабря, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Внезапная проверка боеготовности начата в Белоруссии по поручению президента Александра Лукашенко, сообщили 13 декабря в минобороны республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Внезапная проверка начата под руководством государственного секретариата совета безопасности Белоруссии. В рамках комплексной проверки белорусские подразделения выдвинутся в назначенные районы.

Манёвры предусматривают инженерное оснащение районов проведения проверки боеготовности. Также будут организованы охрана и оборона этих районов, а через реки Березина и Неман будут наведены мостовые переправы.

Белорусское военное ведомство предупредило о том, что, поскольку планируется перемещение военных и техники, будет действовать «временное ограничение движения» для гражданского транспорта «по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности».

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