Москва, 13 декабря, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Меры по популяризации героев российской истории и фольклора нашей страны поручил принять правительству РФ президент России Владимир Путин. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Правительству Российской Федерации принять меры, направленные на популяризацию отвечающих традиционным ценностям героев российской истории и фольклора, включая использование изображений этих героев при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции и товаров народного потребления», — говорится в поручении главы Российского государства.

При этом уточняется, что ответственным за исполнение поручения назначен председатель правительства РФ Михаил Мишустин, срок исполнения поручения — до 15 мая 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне а Кремле не назвали возможную дату послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.