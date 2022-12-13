Астана, 13 декабря, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Казахстанский и советский артист балета, балетмейстер и педагог Булат Аюханов ушел из жизни на 85-м году жизни. Об этом 13 декабря сообщили в пресс-службе Государственного академического театра танца Республики Казахстана.

Ivan Bessedin Булат Аюханов

Булат Аюханов являлся основателем и бессменным руководителем первого в истории культуры и искусства Казахстана ансамбля хореографических миниатюр «Молодой балет Алма-Аты».

Ранее журнал The Hollywood Reporter сообщал о смерти автора музыки к сериалу «Твин Пикс» Анджело Бадаламенти.