Оттава, 13 декабря, 2022, 10:42 — ИА Регнум. В Канаде политические деятели и ряд средств массовой информации распространяют фейки об использовании Россией кассетных боеприпасов на Украине. Об этом 13 декабря заявили в посольстве РФ в Канаде.

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский террористичекий режим

«Канадские мейнстримные медиа и отдельные политики распространяют ложную информацию о том, что Россия использует кассетные боеприпасы на Украине. Россия никогда этого не делала», ― подчеркнули российские дипломаты.

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При этом они указали, что запрещённые вооружения против невоенных целей применяет именно Киев. При этом режим Зеленского не прекращает запрашивать у Запада новые поставки для продолжения ударов по жилым районам и гражданской инфраструктуре.

«Правда в том, что это Украина нарушает все международные обязательства», ― отметили в дипмиссии.

«Мы ожидаем от премьер-министра (Канады) Джастина Трюдо и кабинета министров незамедлительного осуждения киевского режима за совершенные ужасающие акты против мирных жителей», ― указано в сообщении в телеграм-канале посольства.

Дипломаты добавили, что в противном случае могут возникнуть мысли о «двуличии» и «пособничестве» со стороны Канады.

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Напомним, ранее посольство России в Оттаве обвинило власти Канады в игнорировании преступлений киевских нацистов. Кроме того, по словам дипломатов, Запад продолжает распространять фейки о якобы планах России взорвать дамбу Каховской гидроэлектростанции.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне телевидение и газеты Франции отметились целым «залпом» фейков, продолжая «упражняться в выдумывании сенсаций о ходе течения российской спецоперации на Украине». Так, как указали в МИД РФ, директор Французского института международных отношений Тома Гомар в интервью Le Monde называет российскую спецоперацию «колониальной войной под ядерной защитой». При этом иностранные журналисты умалчивают об огромном количестве неонацистов, которые действительно с оружием в руках участвуют в военных преступлениях на Украине.