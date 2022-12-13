В ЛНР за сутки было уничтожено до 90 киевских боевиков
В НМ ЛНР сообщили об уничтожении до 90 киевских боевиков за сутки
Луганск, 13 декабря, 2022, 10:34 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа войска Луганской Народной Республики (ЛНР) уничтожили до 90 киевских боевиков. Об этом 13 декабря сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.
«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понёс большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 90 человек личного состава», — приводит его слова пресс-служба НМ ЛНР в своём телеграм-канале.
Кроме того, Филипоненко добавил, что киевские боевики за это же время потеряли шесть бронетранспортёров, четыре танка, три артиллерийские установки, два беспилотника и 15 единиц специальной автомобильной техники.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие 24 часа киевские вооруженные формирования 43 раза подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики (ДНР).