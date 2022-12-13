Нью-Дели, 13 декабря, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Попытку вторжения военнослужащих Китая на индийскую территорию в районе штата Аруначал-Прадеш подтвердил министр обороны Индии Раджнатх Сингх 13 декабря в социальной сети Twitter.

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Министр обороны заявил, что девятого декабря 2022 года военные Национально-освободительной армии Китая (НОАК) попытались вторгнуться в район сектора Таванг. По его словам, военнослужащие Индии «стойко ответили» на подобную выходку Китая.

«Индийская армия храбро остановила вторжение НОАК на свою территорию и вынудила их отойти на свои позиции. В перестрелке несколько солдат с обеих сторон получили ранения. Никто из солдат Индии не погиб и никто серьезно не пострадал», — написал в Twitter глава Минобороны Индии.

Согласно полученным данным, ситуация обсуждалась с Китаем на дипломатическом уровне. Сторонам удалось «сохранить мир на границе».

Как ранее передавало ИА REGNUM, в индийском штате Аруначал-Прадеш 9 декабря произошло столкновение военных Китая и Индии. Пострадали несколько человек. Ранены солдаты армии Индии. Есть пострадавшие и с китайской стороны.