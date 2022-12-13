Санкт-Петербург, 13 декабря, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Начинающая 18-летняя художница в Петербурге стала жертвой преступной похоти со стороны неизвестного. В преступлении подозревается 59-летний скульптор, председатель секции Союза художников. После сексуального насилия девушке понадобилась помощь врачей.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

Как сообщает 13 декабря агентство «Оперативное прикрытие», в минувшую субботу, 10 декабря, пострадавшую на скорой доставили в Елизаветинскую больницу со следами насильственных действий сексуального характера. После оказания медпомощи её отпустили долечиваться дома.

По данному факту органы СКР по Санкт-Петербургу 11 декабря возбудили уголовное дело по части 1 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). За это по закону грозит до шести лет лишения свободы. По данным следствия, сексуальное насилие произошло на Коломенской улице после совместного распития спиртных напитков.

Фигурантом дела является, по данным источника, известный в своих кругах скульптор, официально неработающий. Он находится в изоляторе в ожидании меры пресечения.