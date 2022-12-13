Барнаул, 13 декабря, 2022, 19:49 — ИА Регнум. Бизнес в условиях антироссийских экономических санкций и необходимости поиска новых рынков и инструментов развития очень нуждается в получении новых знаний. В Алтайском крае благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» (МСП) реализуют образовательную программу «Школа предпринимательства». В этом проекте, организованном Центром поддержки предпринимательства Алтайского фонда МСП в рамках реализации программ обучения, разработанных АО «Корпорация «МСП», приняли участие ещё 24 предпринимателя.

Цитата сайта мойбизнес22. рф Алтайский край. Участники программы «Школа предпринимательства»

В начале декабря 2022 года они анализировали свой бизнес, выстраивали стратегию предприятия, ставили цели для роста бизнеса, осваивали грамотное планирование маркетингового продвижения. Участники познакомились с мерами господдержки, изучили особенности управления предприятием и ведение управленческого учета. Итогом программы стали разработанные предпринимателями дорожные карты развития бизнеса.

«Действующим предпринимателям, так же как и начинающим, нужна поддержка. Каждый пришел на программу с личным запросом: для кого-то важно найти новые каналы сбыта, для других — выстроить стратегию продвижения, для третьих — развить управленческие навыки. Программа обучения выстроена комплексно и позволяет посмотреть на бизнес с разных сторон, выявить точки роста. На презентации дорожных карт мы увидели, какую мощную работу провели участники при четком экспертном сопровождении. У всех появился план действий на ближайшее время», — рассказала сертифицированный тренер по реализации программ обучения АО «Корпорация «МСП», руководитель центра поддержки предпринимательства Алтайского фонда МСП Ирина Черепанова.

По завершении обучения участники отметили важность и ценность новых знаний, применение практических инструментов по развитию бизнеса.

«Пришла на курс «Школа предпринимательства» в центр «Мой Бизнес» с минимальным запросом: узнать последние тенденции в сфере предпринимательства, пообщаться с местным малым бизнесом о насущных проблемах и путях их развития. Ушла на огромном эмоциональном подъёме, с хорошей информационной базой. Поразило качество подбора спикеров — все настоящие профессионалы в своей области. С каждым есть возможность пообщаться лично, разобрать свои кейсы и получить реальные рабочие ответы на свои запросы в бизнесе. Все открыты к общению и с удовольствием делятся нужной для нас, предпринимателей, информацией. А еще есть возможность прийти к ним на личную консультацию в «Мой бизнес» и подробно разобрать свой бизнес. Считаю это очень крутой возможностью для тех, кто начинает, так как на старте сложно позволить себе помощь такого качества!» — отметила действующий предприниматель Александра Бартновская.

«Впервые с услугами центра познакомилась через предоставление поддержки в размещении рекламы в 2ГИС. Решила идти дальше. На «Школу предпринимательства» пришла с основным запросом — диагностика действующего бизнеса. Дали даже больше, чем ожидала! Информация очень серьезная, четкая, структурная и понятная. Что-то может расстроить, но очень круто, что спикеры помогают реально посмотреть на бизнес, без воды. Первым шагом после программы будет расчёт рентабельности. И далее консультация по финансовому планированию, но уже в следующем году», — поделилась действующий предприниматель Олеся Кульпина.

«Спасибо центру «Мой бизнес» за суперпродуктивные обучения. В 2022 году была на нескольких. Особенно понравился курс «Школа предпринимательства». Спикеры дали нам самую актуальную информацию, самую свежую, а самое главное — это не только теория, это практика. С помощью центра удалось получить социальный контракт, планирую получить услугу по брендингу, также хочу создать сайт и грамотно упаковать свой продукт. В работе использую советы наставников, вижу результат», — подчеркнула самозанятая Маргарита Топоркова.

В конце ноября 2022 года реализованная центром «Мой бизнес» программа «Продажи на маркетплейсах» объединила более 100 предпринимателей и самозанятых Алтайского края. На заключительной встрече состоялось занятие, на котором участники совместно с экспертом программы Алиной Гончаренко решали реальные кейсы по увеличению продаж, анализировали ошибки, знакомились с различными дополнительными платформами, рассматривали сезонную адаптацию товара и категорийный менеджмент.

«Сегодня наша основная задача — помочь предпринимателям в новых условиях найти пути решения проблем и содействовать выходу из теневой занятости жителей Алтайского края», — отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов Андрей Осипов.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» призван поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ предпринимателя.

Плательщики налога на профессиональный доход смогут воспользоваться информационно-консультационными и образовательными услугами, прежде доступными малым и средним предпринимателям. Для самозанятых действует особая ставка налогообложения.