Москва, 13 декабря, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Видеозапись взятых в плен 12 декабря в состоянии наркотического опьянения боевиков вооружённых формирований киевского террористического режима опубликовал 13 декабря ряд российских телеграм-каналов.

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как российские военные допрашивают двух захваченных ими боевиков ВСУ, которые находятся в состоянии наркотического опьянения.

Также затем военные ВС РФ находят в укрытии бойцов ВСУ пластиковую бутылку с фольгой и проделанными в ней отверстиями, что свидетельствует о том, что сдавшиеся в плен употребляют наркотические средства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние сутки обстрелы территории Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны вооруженных сил Украины привели к гибели четверых мирных жителей