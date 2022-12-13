Донецк, 13 декабря, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Интенсивность обстрелов Донецка со стороны ВСУ такая, какой до сих пор не было, заявил 13 декабря и. о. главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьёв Live».

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«Если Донецк брать, то так Донецк не обстреливался никогда — ни в 2014-м, ни в 2015 году», — рассказал Пушилин.

По словам главы республики, ВСУ по два раза в день, а бывает — и чаще, обстреливают город. Бандеровские боевики работают «по площадям в разное время, в разные места».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 12 декабря, три мирных жителя Донецка погибли в результате обстрела со стороны ВСУ.