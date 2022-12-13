Владивосток, 13 декабря, 2022, 14:28 — ИА Регнум. В Приморье с июня 2022 года 129 человек прошли обучение по проекту «Карьерное сопровождение» нацпроекта «Демография». Программа направлена на обеспечение занятости молодёжи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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«Новые профессии получали молодые люди, проживающие в Находке, Владивостоке, Лесозаводске, Дальнереченске, Уссурийске, Партизанске. Проект рассчитан на молодых людей до 35 лет, имеющих сложности с трудоустройством», — пояснили в региональном министерстве профессионального образования и занятости населения.

Участники обучились по направлениям: поварское дело, сварочные технологии, парикмахерское искусство, программные решения для бизнеса, документационное обеспечение управления и архивоведение, дошкольное воспитание, бухгалтерский учет.

«Нынешний мир быстро меняется, и человек должен быть готовым к переменам, развитию и принятию новых возможностей. Работа должна приносить удовольствие. Это главное, думаю, для человека. Не всегда молодёжь может получить профессию бесплатно. Нацпроект в этом отношении даёт большие возможности. При этом возможность не только за короткий срок обучиться ремеслу, но и поработать с экспертами-наставниками. Немаловажно, что новый специалист практически гарантировано после обучения трудоустраивается: в качестве самозанятого, предпринимателя или находит место на предприятии. И в этом тоже помогают кураторы», — прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Приморье Юрий Логинов.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный проект «Демография» помогает гражданам трудоустроиться, открыть свое дело или сохранить имеющуюся занятость, если они находятся под риском увольнения либо имеют недостаточную квалификацию. По итогам обучения выпускники получают документ — свидетельство или диплом. Если участник ориентирован на открытие своего дела, то региональный центр «Мой бизнес» оказывает ему дополнительную помощь.