Донецк, 13 декабря, 2022, 10:15 — ИА Регнум. За последние сутки обстрелы территории Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) привели к гибели четверых мирных жителей. Об этом 13 декабря сообщается в Штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

По информации источника, помимо четверых погибших, четверо получили ранения различной степени тяжести. Также в ведомстве сообщили, что в основном обстрел территории ДНР в период с 08:00 12 декабря по 08:00 13 декабря велся артиллерией калибра 122, 152 и 155 мм. Также применялись реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» и минометы.

В Штабе территориальной обороны ДНР добавили, что всего за сутки было выпущено 195 снарядов. Под обстрелы со стороны ВСУ попали девять населенных пунктов.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что подразделения ВСУ устроили артиллерийскую перестрелку между собой в районе города Кременной.