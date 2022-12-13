Ярославль, 13 декабря, 2022, 10:12 — ИА Регнум. В Ярославской области дворы и проезды к социальным учреждениям, где запланирован ремонт в 2023 году, проверят в рамках проекта «Губернаторский контроль». Об этом сообщает правительство Ярославской области. Программу благоустройства дворов и подъездов к соцучреждениям обсудили на оперативном совещании.

Пресс-служба правительства Ярославской области На совещании в правительства Ярославской области

«На ремонт дворов и проездов к социальным объектам в 2023 году выделили по 600 млн рублей. Средства должны быть направлены на те объекты, где ситуация наиболее плачевная, — сказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев. — У нас есть много дворов, которые уже приведены в порядок, и жители хотят продолжить преобразования. А есть дворы, по которым до сих пор пешком не пройдешь. Именно они будут в приоритете».

Такой же подход применят и к подъездам к школам, больницам и детским садам. Всего в 2023 году в регионе планируется отремонтировать 181 объект. Список предлагают местные власти. Его актуальность и проверит «Губернаторский контроль», в состав которого входят представители областного правительства, Общественной палаты и приглашённые эксперты. Михаил Евраев поставил задачу завершить разработку проектно-сметной документации к 1 февраля.