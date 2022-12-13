Москва, 13 декабря, 2022, 10:12 — ИА Регнум. В МИД России возлагают надежду на создание газового хаба в Турции, потому что это отвечает интересам производителей и потребителей. Об этом 13 декабря заявил РИА Новости замглавы МИД России Александр Грушко.

ИА REGNUM Газ

«Мы надеемся на то, что эта идея будет реализована. Это будет в интересах всех, как производителей газа, так и потребителей. Опять же, если будет рациональное поведение тех, кто в газе заинтересован», — пояснил Александр Грушко.

По его словам, многие, особенно на Западе, говорят о зелёном переходе, но очевидно, что этот переход не может осуществляться с той скоростью и в таких объемах, как это задумывалось для создания безуглеродного мира.

Замглавы российского МИД также отметил, что всем рационально мыслящим экономистам понятно, что газ как самое чистое углеродное топливо в течение многих лет будет оставаться главным источником энергии. Поэтому Александр Грушко предложил задуматься о стабильности поставок, спроса, транзита, юридического климата.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин предложил сделать основным пунктом маршрута поставок российского природного газа в Европу Турцию, создав там крупный газовый хаб.