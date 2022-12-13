Петропавловск-Камчатский, 13 декабря, 2022, 18:53 — ИА Регнум. На Камчатке онкологический диспансер благодаря национальному проекту «Здравоохранение» оснастили современным оборудованием. Врачи учреждения прошли специальное обучение работе на нём, и теперь у жителей отдаленного региона России появилась возможность получать лечение высокоточным методом лучевой терапии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Tambov.gov.ru Поликлиника оформлена в стиле нацпроекта

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По нацпроекту диспансер оснастили оборудованием для лучевой терапии, аппаратами ультразвуковой диагностики, а также различными видами инструментариев для исследований.

«Произошло достаточно серьёзное переоснащение, что позволяет стандартизировать медицинские услуги и вывести их на крайне высокий уровень. В результате это направлено на достижение самой главной цели — повысить выявляемость онкологических заболеваний на ранних стадиях, увеличить продолжительность жизни граждан и улучшить качество их жизни», — сказал губернатор края Владимир Солодов.

Работе на новом оборудовании врачи с Камчатки обучались в Тихоокеанском государственном медицинском университете во Владивостоке.

«Мы прошли практическое обучение на базе онкологического диспансера и за проведенное время приобрели практические навыки, укрепили теоретические знания, ознакомились с работой учреждения и затем непосредственно приступили к работе. Благодаря проделанной работе по нацпроекту нам удалось увеличить поток обследуемых пациентов», — рассказал врач-эндоскопист Камчатского краевого онкологического диспансера Сергей Зинченко.

С начала 2022 года на Камчатке лечение высокоточным методом лучевой терапии получили 405 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Здравоохранение» отдельное внимание государство уделяет борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. За последние три года более 535 региональных медицинских организаций оснащены современным медицинским оборудованием, помогающим пациентам-сердечникам.