Киев, 13 декабря, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Украину приблизят к мирной жизни три шага, считает Владимир Зеленский. Один из этих шагов — снабжение ВСУ современным оружием, заявил он в своём телеграм-канале.

President.gov.ua Владимир Зеленский

По словам Зеленского, достижение мира ускорили бы «три шага». Первый — дать Киеву современное оружие (дальнобойные ракеты, артиллерию, танки). Второй шаг — создать на территории Украины стабильность, поддержав Киев финансово и энергетически. Киеву нужно, чтобы в новом году украинская энергетика получила надёжную защиту от ударов, заявляет Зеленский.

Третий шаг, которого ждёт Зеленский, — нужно выполнить ранее предложенную им «формулу мира». Он заявил, что для этого необходим саммит Global Peace Formula Summit.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «формулу мира» Зеленский предложил в середине ноября на саммите G20. Она включает «восстановление территориальной целостности Украины».

Читайте также: Зеленский на саммите G20 рассказал о своей «формуле мира»