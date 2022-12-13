Москва, 13 декабря, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Россия будет следить за ходом и итогами саммита США — Африка, который начнется во вторник, 13 декабря, в Вашингтоне. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Михаил Богданов.

Council.gov.ru Михаил Богданов

«Разумеется, нам интересно, как они организуют этот саммит, — субстантивное содержание, дискуссии и итоговый документ. Так что мы будем внимательно смотреть», — сказал замглавы ведомства.

При этом Богданов отметил, что саммит не помешает сотрудничеству России и стран африканского континента.

Саммит Соединенных Штатов Америки и стран африканского континента пройдет в Вашингтоне в период 13–15 декабря. Ранее в Белом доме заявляли, что предметом обсуждения станет укрепление связей между США и государствами региона.

Как передает ИА REGNUM, ранее газета Washington Post со ссылкой на представителей администрации США сообщала, что лидеры стран Африки и США по-разному видят решение конфликта на Украине.