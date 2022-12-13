Москва, 13 декабря, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Россия рассчитывает на то, что идея о создании в Турции газового хаба будет реализована, так как она отвечает интересам производителей и потребителей голубого топлива. Об этом 13 декабря заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Council.gov.ru Александр Грушко

«По газовому хабу — это абсолютно открытая идея. Мы надеемся на то, что она будет реализована. И, кстати говоря, это будет в интересах всех, как производителей газа — добывающих стран, так и потребителей. Опять же, если будет рациональное поведение тех, кто в газе реально заинтересован», — приводит его слова РИА Новости.

Также замглавы МИД РФ уточнил, что в данный момент в мире — и особенно в западных странах — много говорится о так называемом «зелёном» переходе, однако это не может происходить так быстро и в таких масштабах, «как это задумывалось «мечтателями» безуглеродного мира».

«Гладко было на бумаге, а кругом одни враги. Всем рационально мыслящим экономистам понятно, что газ как самое чистое углеродное топливо в течение многих лет, пусть, может быть, и переходно, но будет оставаться главным источником энергии», — пояснил Грушко.

При этом российский дипломат уточнил, что ввиду этого, по его мнению, необходимо думать о стабильности поставок, стабильности спроса, стабильности транзита, стабильности юридического климата таких сделок и предсказуемости энергетических стратегий.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне министр энергетики Республики Казахстан Болат Акчулаков рассказал, что Российская Федерация, Казахстан и Узбекистан не обсуждают условия создания «тройственного газового союза».