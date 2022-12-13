Марьинка, ДНР, 13 декабря, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Бои ведут российские военные в центре города Марьинка (ДНР), написал 13 декабря помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция России на Украине

По данным Киселёва, ВСУ оказывают сопротивление российским военным. ВС России контролируют трассу на Красногоровку, «по которой осуществлялось снабжение ВСУ в Марьинке».

«Город в плотном кольце, бои идут в центре города», — сообщил Киселёв.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 12 декабря, руководство ДНР заявило, что Марьинка освобождена от ВСУ на 70%.