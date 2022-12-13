Москва, 13 декабря, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Возможность увеличения платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в России из-за «умных» счётчиков опровергли 13 декабря в аппарате заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Счетчик воды

Как рассказали журналистам в аппарате вице-премьера РФ, развитие системы «умных» счётчиков должно усилить проникновение искусственного интеллекта в сферу ЖКХ и способствовать существенному экономическому эффекту и в том числе — для граждан России, а его результатом должно стать «обновление инфраструктуры и снижение рисков аварий».

«Что касается повышения тарифов, об этом речи не идет. Более того, предполагается, что методика расчета стоимости услуг в сфере ЖКХ будет скорректирована, что приведет к снижению стоимости услуг с использованием «умных» счетчиков», — заявили в аппарате Чернышенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее издание «Известия» сообщило, что в платежные документы на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в России могут быть включены установка, замена и обслуживание «умных» счётчиков, такую возможность поручил проработать Минстрою заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.