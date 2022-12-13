Бахмут, ДНР, 13 декабря, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Приказы командования наступать на позиции ВС РФ под Артёмовском (ДНР) боевики ВСУ выполнять не спешат, сообщил 13 декабря военный эксперт Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Так, в одной бронетанковой группе механики-водители слили горюче-смазочные материалы для того, чтобы не идти в контрнаступление», — рассказал Марочко в интервью ТАСС.

Он привёл ещё один пример саботажа со стороны украинских боевиков: совместный штурмовой отряд, включавший наёмников, кадровых украинских военных и мобилизованных, «не доехал до места сбора». Боевики, укрывшись в лесу, сообщили командованию о «плохих погодных условиях» и о невозможности доехать до места.

Не только со стороны подчинённых наблюдаются попытки уклониться от контрнаступления. Высший офицерский состав ВСУ также проявляет пассивность, прикрываясь «погодой». На плохую погоду списываются и поражения, и большие потери.