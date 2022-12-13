Тайбэй, 13 декабря, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Рядом с Тайванем замечена военная техника Народно-освободительной армии Китая. Об этом 13 декабря сообщило минобороны Тайваня.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

По данным тайваньских военных, 29 самолётов НОАК и три корабля приблизились к острову в течение суток — с 6:00 (время местное) 12 декабря до 6:00 (время местное) 13 декабря.

При этом, отмечает оборонное ведомство, 21 китайский военный самолёт вошёл в опознавательную зону ПВО Тайваня.

Эти самолёты тайваньские военные идентифицировали следующим образом: один истребитель J-11, 18 стратегических бомбардировщиков H-6 и два многоцелевых транспортных самолёта Y-8.

В связи с активностью со стороны китайской армии тайваньское минобороны направило воздушный и морской патруль. Кроме того, принято решение развернуть ракетные комплексы наземного базирования.