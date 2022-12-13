Москва, 13 декабря, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», отечественный агробизнес получил больше возможностей для продвижения своей продукции за рубежом и поиска новых рынков сбыта. По итогам заседания экспертной комиссии Российского экспортного центра (РЭЦ), на участие в программе продвижения экспорта продукции агропромышленного комплекса (АПК) в демонстрационно-дегустационных павильонах одобрены заявки ещё девяти компаний. Из них четыре — в Саудовскую Аравию, три в ОАЭ, по два в Турцию и Вьетнам, по одному в Китай и Египет, — информирует платформа РЭЦ.

Иван Шилов ИА REGNUM Экспорт

Компании представят в этих павильонах сельскохозяйственное сырье и продукты переработки, иван-чай и мед, готовую мясную продукцию, крабов, различные напитки, в том числе минеральную воду, а также молочную и ореховую продукцию.

«Размещение в демонстрационно-дегустационных павильонах, а также другие инструменты продвижения экспорта, которые включены в нашу программу, будут актуальны и эффективны для компаний любого сегмента. В программе участвуют как крупные и довольно опытные экспортеры, так и небольшие предприятия и индивидуальные предприниматели, которые только начинают развивать экспортное направление. Павильоны — это удобный выход на новые рынки со всесторонней поддержкой профессиональных операторов», — подчеркнул вице-президент Российского экспортного центра Алексей Солодов.

«В текущей экономической ситуации в 2022 году РЭЦ сохранил эффективность программ господдержки, донастроил и упростил механизмы экспорта, внедрил новые возможности для импортеров. Эти меры позволили большему количеству компаний-МСП получить необходимые средства для развития экспортного потенциала.

Со своей стороны хочу заметить, что инструменты поддержки, предоставляемые Российским экспортным центром особенно важны для малого бизнеса, потому что это дает дополнительный импульс для роста и развития. Только работая сообща, от запросов со стороны бизнеса и до их воплощения в конкретные инструменты государственной поддержи, мы сможем в кратчайшие сроки получить положительный эффект в развитии экспорта МСП», — подчеркнул руководитель предпринимательского общественного объединения Александр Калинин.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» выйти на международные рынки отечественным производителям, в том числе и небольшим, становится проще. Для продвижения на зарубежные рынки продукции российских аграриев развивается сеть зарубежных представителей Минсельхоза России. Разработаны фитосанитарные и ветеринарные нормы согласно принятым в международной торговле требованиям. РЭЦ реализует программу по созданию постоянно действующих дегустационно-демонстрационных павильонов российских продуктов питания в иностранных государствах.