Москва, 13 декабря, 2022, 09:06 — ИА Регнум. В случаях, когда ведётся речь о гарантиях безопасности для России и принципе неделимости безопасности в целом, Франция и Германия проявляют «остатки здравого смысла и чувства самосохранения». Об этом 13 декабря написал вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев в своём телеграм-канале.

Zampolit.com Константин Косачев

Как отметил вице-спикер Совфеда РФ, возврат к принципу неделимости безопасности является не переговорной позицией России, а единственно возможной гарантией того, что в будущем не будет повторения конфликтов и единственно возможной стратегией будущего.

Также он указал, что в этом вопросе среди западных стран наблюдается раскол.

«Чуть более внятные высказывания (президента Франции Эммануэля) Макрона в пользу новой архитектуры безопасности после завершения украинского конфликта и чуть более вялые комментарии на этот счет (канцлеры ФРГ Олафа) Шольца говорят о том, что в более ответственно ведущих себя Франции и Германии сохраняются остатки здравого смысла и чувства самосохранения», — написал Косачев, уточнив, что «новобранцы» Евросоюза продолжают абсолютно безответственно вести себя в этом вопросе.

Кроме того, он напомнил, что глава МИД Польши Павел Яблоньский ранее назвал обсуждение ЕС гарантий безопасности для РФ «стратегической ошибкой», а страны Прибалтики выразили озабоченность по поводу заявления Макрона на эту тему, что было поддержано Чехией и Словакией.

«Западу рано или поздно предстоит сделать экзистенциальный выбор — продолжать в нарушение собственных глобальных обязательств обеспечивать безопасность только для себя либо признать, что эта самоубийственная стратегия себя исчерпала и что придётся возвращаться к принципу неделимости», — добавил вице-спикер Совфеда РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в будущей архитектуре безопасности Европы после восстановления мира на Украине должны быть включены гарантии безопасности для России.