Донецк, 13 декабря, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Удары, которые в рамках спецоперации ВС РФ наносят по энергообъектам Украины, приносят ощутимые результаты, заявил 13 декабря и. о. главы ДНР Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

По его оценке, удары, наносимые российскими подразделениями, в первую очередь — по энергообъектам, затрудняют украинским войскам логистику, а также «коммуникации между подразделениями».

Как сообщил Пушилин в интервью РИА Новости, наносимые ВС РФ удары «делают невозможным функционирование в полной мере ремонтных баз там, где вооружённые формирования Украины ремонтируют свою технику».

Подытоживая, глава ДНР отметил, что ракетные удары по критическим объектам киевского режима и ВСУ «в целом создают те условия, при которых абсолютно точно военное поражение оставшейся части Украины просто приближается».

Напомним, в рамках СВО нанесение ракетных ударов по энергообъектам Украины продолжается с октября. Это сказывается не только на возможностях ВСУ, но и на обеспечении электроэнергией оборонных и других украинских предприятий.