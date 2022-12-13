Пушилин рассказал о заметном эффекте от ударов по объектам Украины
Донецк, 13 декабря, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Удары, которые в рамках спецоперации ВС РФ наносят по энергообъектам Украины, приносят ощутимые результаты, заявил 13 декабря и. о. главы ДНР Денис Пушилин.
По его оценке, удары, наносимые российскими подразделениями, в первую очередь — по энергообъектам, затрудняют украинским войскам логистику, а также «коммуникации между подразделениями».
Как сообщил Пушилин в интервью РИА Новости, наносимые ВС РФ удары «делают невозможным функционирование в полной мере ремонтных баз там, где вооружённые формирования Украины ремонтируют свою технику».
Подытоживая, глава ДНР отметил, что ракетные удары по критическим объектам киевского режима и ВСУ «в целом создают те условия, при которых абсолютно точно военное поражение оставшейся части Украины просто приближается».
Напомним, в рамках СВО нанесение ракетных ударов по энергообъектам Украины продолжается с октября. Это сказывается не только на возможностях ВСУ, но и на обеспечении электроэнергией оборонных и других украинских предприятий.