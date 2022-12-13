Санкт-Петербург, 13 декабря, 2022, 09:43 — ИА Регнум. В Невском районе Санкт-Петербурга утром 13 декабря загорелось здание, примыкающее к машиностроительному заводу «Звезда». Огонь охватил не менее 200 кв. метров, пожару был присвоен повышенный номер сложности. Сотрудникам МЧС около 9 часов утра удалось локализовать возгорание.

Пожар

Как сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, сообщение о пожаре поступило 13 декабря в 06:38 мск. На улице Бабушкина, д. 123, в двухэтажном здании размером 50×100 метров происходит горение обстановки. В 07:05 ранг пожара повысили до 1-БИС.

«В 08:53 (произошла) локализация пожара», — говорится в сообщении ГУ МЧС.

Ликвидацией пожара занимаются 35 сотрудников МЧС при помощи семи единиц техники. Сведения о пострадавших пока не поступали.

По данным СМИ, завод «Звезда» производит дизельные двигатели, в том числе для нужд ВМФ России.