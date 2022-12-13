Вашингтон, 13 декабря, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Вопрос о разрешении конфликта на территории Украины по-разному видят лидера стран Африки и Соединённые Штаты. Об этом 13 декабря сообщает газета Washington Post со ссылкой на представителей администрации США.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Обе стороны расходятся во мнениях о том, какую тактику использовать для достижения мира», — отмечается в публикации.

Также указывается, что высокопоставленный сотрудник Белого дома рассказал, что у лидеров стран Африки и Вашингтона разные мнения на тему того, какой тактики необходимо придерживаться в ходе разрешения конфликта на Украине, так как африканские государства против американских замыслов «наказать Россию» или заставить киевский режим принять любое решение.

При этом он уточнил, что африканские страны дали понять американским властям, что они хотят, чтобы этот конфликт просто прекратился.

«Африканцы хотят видеть дипломатическое решение этого конфликта. Мы, в общем-то, тоже, но без Украины ничего не получится. Нестыковка происходит, когда некоторые страны выражают недовольство санкциями и критикой России, которые, по их мнению, усложняют дипломатическое решение», — сказал чиновник.

Кроме того, он добавил, что действующая американская администрация на саммите США — Африка будет стараться демонстрировать партнерство, а не патернализм во взаимодействии с африканскими государствами, стараясь концентрировать внимание на возможностях Соединённых Штатов на фоне усиливающейся в мире конкуренции за влияние с другими мировыми державами и в первую очередь — с Китаем и Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне посольство России в Соединённых Штатах обратило внимание на то, что в Конгресс США внесли на рассмотрение законопроект «О злонамеренной российской активности в мире».