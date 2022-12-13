Кременная, ЛНР, 13 декабря, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Перестрелку из артиллерии устроили украинские подразделения в районе Кременной (ЛНР), заявил 13 декабря военный эксперт Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В районе населённого пункта Кременная зафиксирована артиллерийская и стрелковая перестрелка между украинскими позициями», — рассказал Марочко в интервью ТАСС.

По оценке эксперта, взаимный обстрел мог быть вызван сбоем связи и потерей управления ВСУ.

Также нельзя исключать варианта выяснения отношений между ВСУ и воюющими в их рядах наёмниками, тем более что на этом направлении такие стычки не редкость, добавил Марочко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 12 декабря, ВСУ обстреляли городские кварталы Кременной из артиллерии.

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