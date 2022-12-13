Видное, Московская область, 13 декабря, 2022, 19:48 — ИА Регнум. В России подведены итоги первого года реализации программы «Послы гостеприимства», реализуемого благодаря нацпроекту «Образование». Проект, в рамках которого в январе 2022 года стартовал конкурс «Мастера гостеприимства» — проект президентской платформы «Россия — страна возможностей», объединяет людей индустрии туризма и сервиса из разных регионов России, создает условия для их обучения, обмена опытом, творческого сотрудничества, реализации потенциала участников, а также повышения стандартов сервиса и престижа профессий в сфере гостеприимства, развивает территории страны и создает кадровый туристический потенциал России.

Цитата со странице сообщества «Мастера гостеприимства» ВКонтакте Первый выпускной послов гостеприимства

В 87 регионах России выбраны 107 послов, которые в течение 2022 года в своих регионах создавали туристические сообщества, вдохновляли на участие в главном туристическом конкурсе страны представителей индустрии, а также молодежь, которая делает первые шаги в туризме. Выпускной прошел в подмосковном городе Видное и очно собрал представителей 45 регионов страны.

«Каждый из послов гостеприимства внес свой огромный вклад в развитие нашего проекта и индустрии гостеприимства в целом. Мы уверены, их опыт в туризме и желание развиваться дальше станут дополнительным толчком для роста туристической привлекательности регионов и России в целом», — поделился руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Богдан Кондратов.

Мероприятие прошло в формате трехдневной коммуникационной площадки для обмена опытом между специалистами индустрии туризма. В рамках стратегической сессии послы гостеприимства проанализировали, что получилось сделать за год, выявили пробелы и порассуждали о перспективах развития посольской миссии. В финальный день каждый из выпускников получил благодарности о прохождении программы.

«Вы все являетесь амбассадорами своих регионов: продвигаете региональные бренды, локальные туристические продукты на различных площадках, форумах и событиях и, безусловно, своими руками предоставляете своим гостям лучший сервис, а значит — делаете нашу страну ещё более привлекательной для туристов», — обратился к послам основатель клуба отельеров «На страже отелей», наставник конкурса «Мастера гостеприимства» Алексей Волов. По его словам, конкурс «Мастера гостеприимства» знакомит и объединяет людей одной идеей, создает условия для сотрудничества как между участниками, так и между мастерами и наставниками.

Руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Богдан Кондратов рассказал, что подвести итоги года с послами в формате трехдневного интенсива было важно для развития программы в следующем году: «Мы хотели услышать каждого участника, понять, с какими трудностями он столкнулся в работе, в чём необходима трансформация программы во втором наборе».

Выпускники первого года программы «Послы гостеприимства» вместе пришли к выводу, что приоритетной задачей в работе в 2023 году станет развитие региональных сообществ во всех уголках России, которые объединят сотрудников индустрии, органы власти, бизнес, молодежь, общественные организации, неравнодушных к развитию страны жителей.

Послы гостеприимства определили ключевые ценности сообществ, целевую аудиторию, подумали, какие задачи они должны выполнять и что необходимо для реализации задуманного. По мнению мастеров, сообщества помогут продвигать регионы и локальные бренды через ярких представителей территорий, расширять профессиональное сообщество, повышать качество услуг и сервиса, улучшать условия работы на местах, оказывать экспертную поддержку коллегам, повышать престиж профессий и отрасли в целом, открывать Россию для жителей страны, презентовать им новые возможности, которые дает людям платформа «Россия — страна возможностей».

Ещё одним предложением от послов гостеприимства стало учреждение 13 ноября — в день рождения конкурса «Мастера гостеприимства» — Дня гостеприимства в России.

«Посол гостеприимства — это человек, влюблённый в свой регион, фанат своей малой родины, знающий её историю и культуру, всегда готовый открыть её красоту и уникальность гостям! Посол постоянно находится в поиске профессионалов и энтузиастов, заинтересованных в развитии туризма. Он стремится создать из них сообщество, способное совместно действовать, привлекать внимание жителей и гостей к региону. Посол объединяет туристическое сообщество с представителями органов власти, становится проводником идей и ценностей, транслируемых государством. Посол находится вне личных интересов, ему верят и доверяют!» — поделилась своими мыслями посол гостеприимства Брянской области Виктория Рогова.

В рамках выпускного мероприятия участники поделились с коллегами опытом и полезными лайфхаками. На сессии «От Мастера к Мастеру» послы рассказали о своих историях, изменивших их жизни. Посол Саратовской области Вера Синцова рассказала о том, как статус посла влияет на межрегиональное сотрудничество с органами власти, посол Кировской области Нина Лаптева поделилась историями про маленький этикет в большом сервисе, посол Новосибирской области Алена Канина вспомнила свой первый сезон в конкурсе и профессиональный путь от эмоционального индекса к одному из лучших туристических стартапов, посол Ростовской области Анна Пивоварова затронула тему закономерностей, судьбоносных решений и доказала, что никто не приходит на конкурс просто так. Посол Алтайского края Наталья Маркова поделилась своей историей о том, как горничная может достичь небывалых высот в сфере, если не сомневается в том, что делает, посол Санкт-Петербурга Татьяна Иванова говорила о реализации своего проекта «Все своё!» на грант в миллион рублей, который смог состояться лишь с третьего раза. Её история помогла коллегам понять, где поставить запятую во фразе «реализовать нельзя отменять».

«Для меня «Мастера гостеприимства» давно вышли за формат конкурса, каких-то испытаний, которые длятся определённое время. Это — своя экосистема, на мой взгляд. Это — определённый новый мир, где ты находишь новых знакомых, новые возможности для реализации своих проектов, в том числе — новые идеи», — отметила мастер гостеприимства из Саратовской области Вера Синцова.

«Это — колоссальное сообщество семьи — я по другому назвать не могу, это — огромная семья мастеров», — отмечает мастер гостеприимства из Тверской области Анна Овчаренко.

«Посол гостеприимства — это не просто лидер мнений в туристической отрасти региона России. Это настоящий бывалый путешественник с огромным багажом знаний и доброй душой, всегда открытой для гостей. Быть послом гостеприимства значит быть членом дружной семьи, которая готова прийти на помощь в любую минуту. Для меня честь представлять Тульскую область в семье послов, транслировать на свой регион знания о гостеприимстве и рассказывать туристическому сообществу о возможности участия в конкурсе «Мастера гостеприимства», ­– рассказывает посол гостеприимства Тульской области Надежда Сидорова.

На выпускном вечере свой подарок для любимого конкурса подарила посол гостеприимства Ростовской области Анна Пивоварова — мастер написала авторскую песню с запоминающимися строчками в припеве: «Мастера — с любовью к месту шагают вместе!».

В 2023 году будет запущен новый набор программы «Послы гостеприимства». Каждый увлеченный житель страны сможет стать послом в своем регионе, пройдя предварительный отбор. Информация о новом наборе будет опубликована на официальном сайте проекта «Мастера гостеприимства», а также в социальных сетях конкурса «ВКонтакте» и телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Образование» в России проводятся профессиональные конкурсы для школьников, студентов и работающего населения, которые способствуют карьерному росту.

Конкурс «Мастера гостеприимства» объединяет людей индустрии туризма и сервиса из разных регионов России, создает условия для их обучения, обмена опытом, творческого сотрудничества, реализации потенциала участников, а также повышения стандартов сервиса и престижа профессий в сфере гостеприимства, развивает территории страны и создает кадровый туристический потенциал России.

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