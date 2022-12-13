Сан-Франциско, США, 13 декабря, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Совет по доверию и безопасности, занимавшийся в Twitter консультациями по вопросам борьбы с призывами к насилию, экстремизму и другими подобными вопросами, был распущен руководством одноименной компании. Об этом 13 декабря сообщил телеканал CNN со ссылкой на электронное письмо, адресованное членам совета.

Jennie Twitter

В документе сказано, что совет по доверию и безопасности был расформирован в рамках процесса переоценки деятельности компании по развитию политики. Уточняется, что совет был распущен новым владельцем Twitter Илоном Маском на фоне череды отмен множества практик, которые применялись в компании до его прихода.

При этом отмечается, что три члена совета объявили об уходе из компании ещё на прошлой неделе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что новый владелец Twitter Илон Маск объявил об удалении устаревших значков верификации аккаунта в течение нескольких ближайших месяцев.