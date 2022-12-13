Донецк, 13 декабря, 2022, 08:32 — ИА Регнум. По нескольким направлениям идёт продвижение российских войск в ходе спецоперации, заявил 13 декабря и. о. главы ДНР Денис Пушилин. Оценивая обстановку не фронте как сложную, глава республики подчеркнул, что ВС РФ продолжают двигаться вперёд.

Council.gov.ru Денис Пушилин

«Если мы говорим об угледарском направлении, то противник не оставляет попыток контратаковать, но наши подразделения отбивают атаки и продвигаются вперед, — сказал Пушилин в интервью РИА Новости. — Только не так быстро, как хотелось бы».

Глава республики пояснил, что важную роль при освобождении населённых пунктов зачастую могут играть и 50, и 100 метров.

Что касается марьинского направления, здесь постоянно идут бои, «достаточно тяжёлые бои непосредственно у застройки самой Марьинки или у того, что осталось от этой территории».

Также Пушилин отметил, что ВСУ стягивают резервы, стремясь вернуть утраченные позиции, но безуспешно: российские войска, отбивая атаки противника, продвигаются вперёд «метр за метром» — уже непосредственно в саму Марьинку.

Также успехи есть и на первомайском направлении. Пушилин добавил, что для прекращения обстрелов Донецка и Ясиноватой очень важно освободить Авдеевку.