Донецк, 13 декабря, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» применили по укрепрайону вооружённых формирований Киева на марьинском направлении Вооружённые силы (ВС) России. Видеозапись этого 13 декабря опубликовало РИА Новости.

Vitaly V. Kuzmin РСЗО «Торнадо-Г»

На выложенных в интернет кадрах запечатлено успешное поражение новыми российскими РСЗО позиций киевских боевиков на марьинском направлении реактивными снарядами калибра 122 мм.

Также указывается, что после обнаружения позиций врага российские военные уничтожили укрепрайон ВСУ, и добавляется, что «Торнадо-Г» является усовершенствованной версией РСЗО «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что химический концерн «Стирол», расположенный в городе Горловке в ДНР, обстреляли киевские боевики.