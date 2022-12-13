Вашингтон, 13 декабря, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Данные департамента финансов американского штата Калифорния украли члены хакерской группировки LockBit и требуют за них выкуп. Об этом 12 декабря сообщило агентство Bloomberg.

Хакер

По информации источника, группировка хакеров смогла похитить 76 гигабайт информации, включая финансовую и компьютерную отчетность, и относящиеся к внутренним делам департамента финансов штата конфиденциальные сведения и файлы.

Также указывается, что, по информации источника, представители LockBit потребовали до 24 декабря заплатить им выкуп за эти данные, в противном случае они грозятся обнародовать похищенные ими сведения.

При этом отмечается, что, по данным министерства юстиции США, за период с января 2020 года от действий хакеров названной группировки пострадали как минимум 100 физических и юридических лиц, включая американские правительственные структуры.

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