Лима, 13 декабря, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Гибель седьмого участника протестных акций подтвердили медики в Перу. Об этом 12 декабря сообщила в своём блоге дирекция здравоохранения региона Апуримак.

Иван Шилов ИА REGNUM Перу

По данным ведомства, в регионе Апуримак всего погибло пять человек. За несколько дней во время протестных акций погибло семь человек. Указывается, что все погибшие скончались от огнестрельных ранений.

Всего в городах Перу, где уже несколько дней не прекращаются многотысячные акции протеста, пострадало 119 человек из числа силовиков, шесть сотрудников полиции было похищено протестующими. Один из раненых госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Напомним, массовые протестные акции начались в Перу после импичмента и задержания бывшего президента республики Педро Кастильо. Политик был обвинён в превышении полномочий и мятеже, после чего помещён под арест. Протестующие требуют проведения досрочных выборов главы государства и роспуска конгресса.

Ранее ИА REGNUM сообщало о четырёх погибших в ходе протестных акций в Перу.