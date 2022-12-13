Москва, 13 декабря, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Госдума на следующей неделе намерена принять закон, призванный повысить качество образования в России, сообщил спикер палаты парламента Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«На следующей неделе планируем принять изменения в закон об образовании. Решение предоставит право региональным органам власти переводить школы на областной бюджет», — отметил Володин в телеграм-канале.

Это значит, будет не только больше возможностей и средств для финансирования, но и другая ответственность: за нерешенные вопросы можно спрашивать с тех, у кого есть полномочия и финансы, пояснил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России около 40 тыс. школ, 56% из них — сельские. Большинство находится на муниципальном бюджете.

Согласно принятому в первом чтении законопроекту, регионы получают не обязанность, а право, то есть возможность поднимать муниципальные образовательные учреждения на региональный уровень.

Комитет Госдумы по просвещению разделяет мнение депутатов — авторов законопроекта об отсутствии в настоящее время однородности качества образования и необходимой степени единства в регулировании важных вопросов в сфере образования, что затрудняет возможность выстраивания единого образовательного пространства в России.

Законопроект о возможности проведения ремонта дорог, принадлежащих школам и детским садам, за счет средств дорожного фонда внесли в Госдуму депутаты от думской фракции ЛДПР.

Ранее спикер Госдумы Володин предложил разработать законопроект о трудовом воспитании учеников в школах. Он обратил внимание на принятый ранее закон о том, что образование не является услугой, в этой связи пора сделать следующий шаг.