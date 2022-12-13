Санкт-Петербург, 13 декабря, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Переживший настоящий снежный шторм Санкт-Петербург получил передышку в череде погодных катаклизмов. По прогнозам синоптиков, во вторник, 13 декабря, снег в городе будет небольшим, а температура воздуха повысится.

Дарья Драй ИА REGNUM Дорожное движение во время снегопада

«Северная столица останется на периферии циклона «Биргит», центр которого будет кружить над акваторией Финского залива. В такой ситуации в регионе ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдёт небольшой снег», — сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха в Петербурге составит — 3… -5 градусов, по Ленинградской области будет -2… -7 градусов. Ветер юго-восточный скоростью 5–10 м/с, это значительно слабее того, что наблюдалось в предыдущие сутки. «В среду местами пройдёт небольшой снег и днем около -5 градусов», — добавил Леус.

По данным главного синоптика Петербурга Александра Колесова, 12 декабря в городе выпало до 15 мм осадков, а высота снега составила 10–15 см. Порывы ветра в городе достигали 14–17 м/с, на акватории до 15–20 м/с.

По словам специалиста, 13 декабря «точно будет спокойно, а температура повысится».