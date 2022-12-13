Горловка, ДНР, 13 декабря, 2022, 08:05 — ИА Регнум. Вооружённые формирования киевского террористического режима обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 13 декабря сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

Уточняется, что обстрел Горловки со стороны боевиков ВСУ был зафиксирован в 06:10 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено пять снарядов натовского калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что один мирный житель погиб, двое получили ранения в результате обстрела киевскими боевиками города Горловки в ДНР.