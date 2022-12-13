В Горловке киевские боевики обстреляли химический концерн «Стирол»
В Горловке уточняется степень повреждений на концерне «Стирол» после обстрела ВСУ
Горловка, ДНР, 13 декабря, 2022, 07:58 — ИА Регнум. Химический концерн «Стирол», расположенный в городе Горловке в ДНР, обстреляли киевские боевики. Об этом 13 декабря сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своём телеграм-канале.
Как указал Приходько, ВСУ обстреляли государственное унитарное предприятие (ГУП) «Стирол», расположенное на территории города. Степень повреждений устанавливается.
Напомним, химический концерн «Стирол» является крупным предприятием по производству минеральных удобрений. В случае попадания снарядов в хранилища химических веществ может произойти чрезвычайная ситуация.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как пояснил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совбеза международной организации, удары ВСУ по химическим предприятиям Донбасса, и в частности по концерну «Стирол», могут стать причиной кислотных дождей.