Горловка, ДНР, 13 декабря, 2022, 07:58 — ИА Регнум. Химический концерн «Стирол», расположенный в городе Горловке в ДНР, обстреляли киевские боевики. Об этом 13 декабря сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своём телеграм-канале.

AlexDemid Химзавод «Стирол»

Как указал Приходько, ВСУ обстреляли государственное унитарное предприятие (ГУП) «Стирол», расположенное на территории города. Степень повреждений устанавливается.

Напомним, химический концерн «Стирол» является крупным предприятием по производству минеральных удобрений. В случае попадания снарядов в хранилища химических веществ может произойти чрезвычайная ситуация.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как пояснил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совбеза международной организации, удары ВСУ по химическим предприятиям Донбасса, и в частности по концерну «Стирол», могут стать причиной кислотных дождей.