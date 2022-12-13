Киев, 13 декабря, 2022, 07:43 — ИА Регнум. Сигналом «дипломатической суматохи» вокруг Киева назвали переговоры Владимира Зеленского с мировыми лидерами. Об этом 12 декабря пишет обозреватель издания Euractiv Франческо Стати.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Журналист отметил, что 11 декабря Зеленский провёл переговоры с президентом США Джозефом Байденом, с лидером Турции Реджепом Эрдоганом и с главой Франции Эммануэлем Макроном. Таким образом Зеленский резко активизировал дипломатическую активность вокруг конфликта на Украине.

Стати указал, что многочисленные переговоры с лидерами мировых держав в течение одного дня никак нельзя назвать обычным явлением. При этом обозреватель выделил президента Франции как отстаивающего решение конфликта дипломатическим путём. Стати отметил, что западные союзники были встревожены заявлениями Макрона о предоставлении гарантий безопасности для России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что страны «Большой семерки» по итогам встречи в режиме видеоконференции дали обещание восстановить критическую энергетическую систему Украины и её водную инфраструктуру.