Санкт-Петербург, 13 декабря, 2022, 08:01 — ИА Регнум. В Петербурге в результате сильного снегопада застревает в сугробах и наледи общественный транспорт. Чтобы вырваться из-снежного плена, на помощь водителям приходят пассажиры и неравнодушные прохожие. Они руками выталкивают автобусы и троллейбусы, чтобы те смогли продолжить свой маршрут.

78.ru Выталкивание автобуса на Невском проспекте (цитата из видео)

Так, сочлененный автобус-гармошка застрял в ночь на 13 декабря на Невском проспекте, у дома 32–34, напротив католической церкви св. Екатерины. Общими усилиями людей тяжелую машину удалось подтолкнуть, чтобы она смогла продолжить движение.

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Еще один подобный случай произошел в Василеостровском районе, правда, здесь результат был не столь очевиден.

«Автобус не смог продолжать рейс, потому что застрял в снегу. В его спасении принимали участие даже дети», — сообщается в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

На видеозаписи видно, что застрявший автобус пытаются вытолкнуть несколько мужчин, но у них не получается. К «спасательной операции» подключается женщина с лопатой и даже ребенок с детской лопаткой. Однако все усилия тщетны, и за застрявшим автобусом выстраивается пробка.

Напомним, по данным синоптиков, 12 декабря в Петербурге выпало 10–15 см снега. Это около трети от месячной нормы декабря. Вечером понедельника на дорогах города пробки достигли уровня в 10 баллов.