Вашингтон, 13 декабря, 2022, 07:21 — ИА Регнум. Примерно 1500 нелегальных мигрантов в ночь на 11 декабря пересекли реку Рио-Гранде на американско-мексиканской границе и проникли в США через приграничный город Эль-Пасо (штат Техас), 12 декабря сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

(сс) Dicklyon Пограничный забор между Эль-Пасо (Техас, США) и Хуаресом (Мексика)

Кроме того, по информации журналистов, за ночь этот участок границы пытались незаконно перейти еще около 2400 человек, но их обнаружили сотрудники погранично-таможенной службы Соединенных Штатов (CBP).

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября Reuters распространило информацию о том, что национальный институт миграции Мексики (INM) за четыре дня задержал на мексиканской территории свыше 16 тысяч мигрантов, в том числе почти пять тысяч венесуэльцев.