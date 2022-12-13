Тегеран, 13 декабря, 2022, 07:44 — ИА Регнум. Сотрудничество Ирана и России основано на общих интересах и не направлено против третьих стран, сообщает 12 декабря иранское информационное агентство ИРНА.

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Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани.

Канани подчеркнул, что заявления о производстве Ираном боевых беспилотников на российской территории и о поставках России иранских ракет не соответствуют действительности и являются политически мотивированными. Иранский дипломат обратил особое внимание на то, что подобные заявления делаются как раз теми государствами, которые и поставляют оружие одной из сторон конфликта на Украине, тем самым его затягивая. Канани отметил, что Иран не является стороной конфликта на Украине и поэтому не отправляет туда оружия. По словам иранского дипломата, Тегеран является сторонником исключительно дипломатических методов урегулирования этого конфликта.

Напомним, что Украина и страны Запада неоднократно обвиняли Иран в поставках значительного количества оружия России.