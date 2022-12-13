Вашингтон, 13 декабря, 2022, 07:03 — ИА Регнум. США отправили Киеву первую партию оборудования для нужд энергетической инфраструктуры киевского режима, 12 декабря сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в Белом доме.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг США

По сведениям журналистов, груз отбыл с одной из американских военных баз. Партия входит в пакет помощи Киеву общим объемом $53 млн.

Согласно информации источников, на текущей неделе США отправят киевскому режиму еще две партии таких грузов.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря страны «Большой семерки» (G7) договорились работать над восстановлением критической энергетической системы Украины, а также водной инфраструктуры нацистского режима.