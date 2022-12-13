Сан-Франциско, США, 13 декабря, 2022, 06:55 — ИА Регнум. Учетные записи с устаревшими синими галочками верификации в социальной сети Twitter будут лишены этих значков в течение нескольких месяцев. Об этом сообщил 12 декабря владелец компании Twitter миллиардер Илон Маск на своей странице в одноименной соцсети.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Илон Маск

Как пояснил Маск, способ выдачи галочек верификации был «коррумпированным и бессмысленным», поэтому они будут удалены в течение нескольких ближайших месяцев.

Напомним, после заявления Маска о том, что синюю галочку верификации будут получать все подписчики, заплатившие $8 в месяц за дополнительный набор услуг в соцсети, в Twitter появилось множество аккаунтов вымышленных персонажей, а также аккаунтов-копий известных людей, включая самого Илона Маска. Поэтому миллиардер объявил о блокировке всех фейковых учётных записей.