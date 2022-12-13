Нагасаки, Япония, 13 декабря, 2022, 06:56 — ИА Регнум. Японский суд отклонил иск к правительству страны о возмещении ущерба и финансовой поддержке, поданный детьми выживших после атомной бомбардировки Нагасаки жителей города, сообщает 12 декабря информационное агентство Киодо Цусин.

Взрыв атомной бомбы в Нагасаки

Окружной суд Нагасаки постановил, что государство, не оказывающее помощь так называемым «хибакуся» [пострадавшим от атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки] во втором поколении, родившимся от переживших атомную бомбардировку, не нарушает этим конституционную гарантию равенства перед законом.

Хотя истцы утверждали, что воздействие радиации на их родителей во время атомной бомбардировки США в 1945 году повлияло на их здоровье, председательствующий судья Хироёси Амакава заявил, что генетическое влияние радиации установить невозможно.

Содержание закона о помощи пострадавшим от атомной бомбы будет оставлено на усмотрение парламента страны, отметил судья, вынося решение.

В ходе судебного разбирательства истцы утверждали, что не было никаких рациональных причин для лишения детей выживших после атомной бомбардировки государственной помощи, ссылаясь на исследования, указывающие на возможные наследственные последствия радиационного облучения.

Но суд не признал обращение с истцами дискриминационным, заявив: «Можно только сказать, что мы не можем отрицать возможность наследственного влияния радиационного облучения атомной бомбы».

Адвокат истцов назвал это решение «несправедливым».

Это было первое решение о воздействии радиации на детей выживших, по аналогичному делу в Хиросиме ещё не было вынесено решения.

В настоящее время японское правительство предоставляет различные формы финансовой помощи признанным выжившими и покрывает полную стоимость их медицинских расходов. На их детей такая помощь не распространяется, так как власти считают, что последствия радиационного облучения детей не подтверждены и, следовательно, нет никаких законодательных обязательств по расширению объёма финансовой помощи.

Кроме того, правительство требует, чтобы истцы научно доказали, что воздействие радиации на выживших повлияло на здоровье их детей.

Напомним, что от последствий взрыва американской атомной бомбы в Нагасаки 9 августа 1945 года погибло в общей сложности свыше 140 тысяч человек.